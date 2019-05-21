2019-05-21T16:20:28+03:00
Экономика

Александр Моор принял участие в совещании по вопросам реализации национальных проектов

Совещание провёл запред правительства РФ Антон Силуанов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор принял участие в совещании по вопросам реализации национальных проектовАлександр Моор принял участие в совещании по вопросам реализации национальных проектов
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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании, посвящённом ходу реализации национальных проектов. Как сообщили в пресс-службе главы региона, совещание в режиме видеоконференции провел первый зампред правительства РФ, министр финансов России Антон Силуанов.

На совещании были рассмотрены подходы к мониторингу и оценке результатов исполнения национальных проектов в регионах, вопросы по стимулированию территорий за выполнение целей и показателей, обозначенных в нацпроектах, а также эффективность деятельности губернаторов. По словам Антона Силуанова, правительство рассмотрит возможность увеличения объёма грантов, которые выделяются из федерального бюджета, чтобы стимулировать регионы в работе по реализации целей и задач нацпроектов.

- Эффект от реализации нацпроектов во многом будет определяться решениями, которые принимаются в субъектах Российской Федерации, тем как идет работа по заключению контрактов, соглашений, как выстроено взаимодействие с муниципальными образованиями по полномочиям, которые относятся к их компетенции, - подчеркнул первый зампред правительства РФ.

Напомним, по данным министерства финансов РФ сегодня в 31 российском регионе утверждены паспорта региональных проектов. Тюменская область в их числе.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала об апрельском совещании под руководством Александра Моора, на котором обсудили ход работы по выполнению указа Президента РФ Владимира Путина. Директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских представила основные целевые показатели региональных составляющих национального проекта «Демография», а глава региона поднял вопрос о строительстве детских дошкольных учреждений в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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