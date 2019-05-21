Жителей приграничных с Казахстаном районов Тюменской области предупреждают о дожде со снегом

21 Май 15:57 2019-05-21T15:57:20+03:00

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Жителей приграничных с Казахстаном районов Тюменской области предупреждают о похолодании и сильном ветре. По данным синоптиков Казгидромета, в ночь на 22 мая в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются дождь со снегом. Днем местами выпадет град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный с порывами до 15-20 м/с. Ночью местами ожидаются заморозки до - 3 градусов.

Отметим, что сегодня ночью в Тюмени будет до +2, но ощущаться будет как при ) градусов. Завтра утром +4 +8 и небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU