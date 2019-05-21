Делегация из Тюменской области готова побеждать в Национальном чемпионате WorldSkillsRussia

21 Май 15:35 2019-05-21T15:35:59+03:00

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Тюменская делегация в составе 21 человека отправилась на одно из самых масштабных для России мероприятий – Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, участники, в числе которых юниоры и участница категории направления «Навыки мудрых», представят регион в 17-ти компетенциях. Мероприятие проходит в Казани с 20 по 24 мая.

К примеру, медсестра Винзилинской психиатрической больницы Татьяна Глазунова, чей стаж в этой должности составляет более 30 лет, будет соревноваться в компетенции «Медицинский и социальный уход» в категории «Навыки мудрых». Как отметила сама Татьяна Сергеевна, от «Молодых профессионалов» она ждёт новых впечатлений, новых знакомств и нового опыта.

- Очень, конечно, волнуемся, но надеемся на победу и будем к ней стремиться! – рассказала она.

Учащиеся Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, брат и сестра Илья и Арина Минеевы, представляют компетенцию «Предпринимательство» в направлении «Юниоры». По словам Арины, у неё есть желание победить, но больше всего она хочет проверить свои силы и показать, на что способна вместе со своим братом.

Сборную Тюменской области представляют молодые люди, которые заняли первые места на региональном чемпионате «Молодые профессионалы», и которые прошли отборочные туры. Участники из Тюменской области посоревнуются в компетенциях: -«Ветеринария», «Кондитерское дело», «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Плотницкое дело», «Сантехника и отопление» и др.

Имена победителей назовут на церемонии награждения 24 мая. Победителей и призеров финала VII Национального чемпионата рекомендуют в расширенный состав нацсборной WorldSkills Russia. Они получат шанс защитить честь российского флага на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU