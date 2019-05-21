Прокуратура Тюмени проверит девять компаний, на которые пожаловались собственные сотрудники

21 Май 15:34 2019-05-21T15:34:54+03:00

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Девять организаций Тюмени в ближайшее время вне плана проверит прокуратура. Горожане пожаловались на своих работодателей за то, что они задерживают зарплату. Сегодня, 20 мая, сотрудники надзорного ведомств проводили "горячую линию".

В течение трех часов поступили звонки от шестнадцати человек. Анализ сообщений показал, что в девяти организациях есть проблемы со своевременностью выплаты денег. В числе должников три частных охранных предприятия, три фитнес-центра и другие компании.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования для защиты трудовых прав тюменцев, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU