Общественники выясняют, насколько тюменки довольны своей жизнью

21 Май 14:47 2019-05-21T14:50:02+03:00

В регионе проходит онлайн-опрос о трудностях и возможностях самореализация женщин

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Удовлетворенность качеством жизни и возможностями для самореализации выясняют у жительниц Тюменской области. Общественное движение Женский Альянс «Обретая крылья» проводит в регионе опрос среди тюменок. С его помощью организаторы рассчитывают узнать об основных препятствиях, которые мешают женщинам реализовываться в обществе.

Организаторы убеждены, что результаты опроса смогут выявить «проблемные точки», которые действительно волнуют современных женщин. Это позволит запустить серию социальных инициатив, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Демография».

Лидер движения Ольга Зубарева отметила, что решение о проведении мониторинга принято в апреле на круглом столе «Самореализация женщин в современном обществе: проблемы и решения». Тогда руководители женских общественных организаций договорились вместе находить решение схожих проблем. Неравнодушных жительниц области призывают принять в нем участие и заполнить анонимную анкету на портале «Диалог» в разделе «Соцпроекты».

ИСТОЧНИК KP.RU