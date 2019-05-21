2019-05-21T14:15:25+03:00
Происшествия

Тюменец в пылу ревности кочергой насмерть забил свою супругу

Женщина скончалась от обильной кровопотери
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Тюменской области кочергой убил сожительницу. Фото управления СКР по Тюменской областиЖитель Тюменской области кочергой убил сожительницу. Фото управления СКР по Тюменской области
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Житель Заводоуковского района кочергой насмерть забил свою сожительницу. 52-летний мужчина приревновал женщину к другому и таким чудовищным образом решил ее проучить. Он бил свою возлюбленную по голове и та через несколько часов скончалась от обильной кровопотери.

Преступление совершено 7 мая. Как выяснилось, оба в тот день были пьяными и устроили семейную разборку, которая закончилась трагически. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст.111 УК РФ). Селянину уже предъявлено предъявлено обвинение и он взят под стражу.

Сейчас сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Заводоуковском межрайонном следственном отделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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