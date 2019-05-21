Сотрудника тюменской колонии поймали на взятках

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-21T13:20:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудника одного из исправительных учреждений Тюменской области поймали на взятке. Работник колонии за вознаграждение проносил для осужденных сотовые телефоны, зарядные устройства и сим-карты.

Незаконной деятельностью мужчина занимался с марта по май. Общая сумма взяток составила не менее 15 тысяч рублей. Противоправные действия были пресечены службой собственной безопасности областного управления ФСИН России. Возбуждено уголовное дело на основании ч.1 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится целый комплекс следственных действий, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU