СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-21T12:25:27+03:00

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Тюменский родительский комитет требует запретить концерт эпатажного рэпера Face. На сайте родкома общественники разместили открытое письмо, в котором высказали свою позицию. Они подчеркивают, что Face прославился невероятным цинизмом, пошлостью и бесстыдством.

"Откровенно сказать – не ждали. Ведь 2 года назад по требованию прокуратуры в связи с заявлением ТРК его концерт был отменен. И вот опять, как ни в чем не бывало, на афишах мы видим возрастную маркировку 16+, что не соответствует действительности. Минимум – 18+! Хотя по Закону такого исполнителя вообще нельзя выпускать на сцену, независимо от возраста аудитории. Нецензурная лексика его «песен» просто зашкаливает. Тексты примитивны и низкоинтеллектуальны. Содержание их – откровенная пропаганда наркотических средств, сексуальной разнузданности, насилия, суицидальных наклонностей", - отмечают в Родительском комитете.

Выступление Face планируется 1 июня, в День защиты детей, в КТЗ «Байконур». Неравнодушные общественники призывают родителей, педагогов, учителей проявить бдительность и все сделать для того, чтобы подростки не попали на это развратное зрелище. В родкоме также подготовили заявление в прокуратуру, где напомнили, что в 2017 году концерт FACE был отменен или же ограничить доступ молодежи младше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU