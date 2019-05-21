На одной из улиц Тобольска разлегся огромный дракон

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-21T12:02:47+03:00

Чудище пробудет в городе до 2 июня

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Гигантский дракон появился на одной из улиц Тобольска. Огромное чудище разлеглось на площади у Торгового центра "Жемчужина Сибири". Сейчас горожане гадают, что это может быть: батут, комната страха, передвижная выставка рептилий...

Обсуждения проходят сразу в нескольких тобольских пабликах. Там же появились самые разные снимки мифического героя и комментарии к ним.

- Чудище будет сжирать тех, кто здесь, в неположенном месте, переходит дорогу. Как раз напротив установили, - предположила Ирина К.

- Годзилла, наконец, добралась до нас, - отметила Людмила С.

- Моя бывшая жена, - раскрыл свой секрет Никита Р.

- Сын маминой подруги, - предположил Потап К.

Как сообщили в торговом центре, это аттракцион "Лабиринт страха", где любой желающий сможет пройти увлекательное путешествие с самым добрым волшебником, преодолеть свой страх или просто попрыгать на батуте.

Однако, среди горожан оказалось немало скептиков.

- Вход в рот, а выход? - задался вопросом Михаил А.

- Аттракцион, когда нет выхода, есть только вход, - пояснила Алиса Г.

- Жизнь и так страшная, - добавил Евгений И.

Дракон в городе пробудет до 2 июня, и, несмотря на колкие замечания горожан, наверняка будет пользоваться огромным интересом. Когда еще такое увидишь.

ИСТОЧНИК KP.RU