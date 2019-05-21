В субботу 25 мая главные улицы Тобольска закрывают для транспорта

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-21T11:27:04+03:00

В городе будут широко праздновать День химика

Изменить размер текста: A A

В центре Тобольска в субботу, 25 мая, меняется схема движения транспорта. В городе пройдут масштабные празднования Дня химика. Часть улиц будет открыта только для пешеходов.

Так, с 10.00 до 23.00 проезд на автомобилях будет закрыт:

- по ул. С. Ремезова, от ул. Ленская до пер. Свердловский;

- по ул. Октябрьская, от ул. Ленская до ул. Никольский взвоз, включая прилегающие выезды;

- по пер. Свердловский (от строения № 4) до ул. Никольский взвоз;

- по ул. Никольский взвоз, от ул. Октябрьская до ул. Р. Люксембург.

С 16.00 до 19.00 часов перекроют движение:

- по ул. С. Ремезова, от кольца ПАТП до пер. Свердлова, включая прилегающие выезды;

- по ул. Доронина, от ул. С. Ремезова до ул. Кондинской;

- по пер. Свердловский (от строения № 4) до ул. Никольский взвоз;

- по ул. Октябрьская, от ул. Радищева до ул. Никольский взвоз, включая прилегающие выезды;

- по ул. Никольский взвоз, от ул. Октябрьская до ул. Р. Люксембург.

Движение автобусов организовано с 16.00 до 19.00 часов:

- маршрут № 5, № 6п, № 6р, № 19, № 20 по проспекту Комсомольский – ул. Мельникова – ул. Юбилейная – ул. Знаменского – ул. Радищева – ул. Октябрьская – ул. Доронина – ул. Кондинская – ул. 5-я Северная и далее по маршруту;

- маршрут № 8А, № 9, № 16 по ул. Знаменского – ул. Радищева – пер. Знаменский – пер. Рощинский – ул. Знаменского и далее по маршруту;

- маршрут № 1, № 2, № 12, № 15 по ул. Знаменского – ул. Радищева – ул. Октябрьская (гостиница «Сибирь») – ул. Никольский взвоз и далее по маршруту;

- маршрут № 3, № 3Д, № 10, № 10А, по проспекту Комсомольский – ул. Мельникова – ул. Юбилейная – ул. Знаменского – ул. Радищева – ул. Октябрьская (гостиница «Сибирь») – ул. Никольский взвоз и далее по маршруту. Обратно через ул. Доронина – ул. Кондинская – ул. 5-я Северная и далее по маршруту.

С 10.00 до 16.00 часов и с 19.00 до 23.00 часов:

- маршрут № 5, № 6п, № 6р, № 8А, № 9, № 16, № 19, № 20 по ул. Ремезова – ул. Ленская – ул. Октябрьская и далее по маршруту;

- маршрут № 1, № 2, № 12, № 15 по ул. С. Ремезова – ул. Ленская – ул. Октябрьская (гостиница «Сибирь») – ул. Никольский взвоз и далее по маршруту;

- маршрут № 3, № 3Д, № 10, № 10А, по ул. С. Ремезова – ул. Ленская – ул. Октябрьская (гостиница «Сибирь») – ул. Никольский взвоз и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU