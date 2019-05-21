2019-05-21T10:37:01+03:00
Здоровье

В Тюменской области совершенствуется профилактическая работа со взрослым населением

Для этого в регионе появились интерактивные стенды «Здравографика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Появление интерактивных стендов «Здравографика» в тюменской поликлинике №17 – не случайно. Медицинское учреждение находится в новом районе города, где проживают молодые семьи, активно интересующиеся вопросами здорового образа жизни. Как отметила руководитель поликлиники №17 Татьяна Клещевникова, сегодня в регионе совершенствуется профилактическая работа со взрослым населением. – В рамках этой работы мы оптимизировали процесс прохождения первого этапа диспансеризации и профилактического осмотра в течение суток, а сейчас ведётся работа над вопросами вакцинопрофилактики и информированием граждан, в частности, через QR-коды. У нас очень молодое, продвинутое население, поэтому через сканированный QR-код можно перейти на видеоролик, в котором рассказывается о команде 17-й поликлиники. Кроме этого, ведётся тесное сотрудничество со страховыми представителями. Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик на презентации проекта подчеркнула, что такие интерактивные стенды – это яркий пример современных и эффективных способов общения с пациентами. По её мнению, детям с пелёнок нужно прививать культуру здоровья, а взрослым – рассказывать о бережном отношении к нему. - Это правильно, когда профилактика ведется на первичном уровне, где наибольшее количество посетителей. «Здравографика» как раз направлена на продвижение культуры здоровья, понимания собственного организма, желания его сохранить и быть в хорошей физической и интеллектуальной форме. Это национальный проект в действии, где все ориентировано на пациента, - отметила она. Напомним, «Здравографика» - это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и федерального фонда ОМС «АльфаСтрахование-ОМС», который реализуется в ряде российских регионов, в том числе и в Тюменской области. Основная цель проекта – рассказать населению о том, насколько важно вести здоровый образ жизни и своевременно проходить профилактику заболеваний при помощи современных интерактивных цифровых технологий. Сегодня в Тюменской области действуют четыре таких интерактивных стенда.Появление интерактивных стендов «Здравографика» в тюменской поликлинике №17 – не случайно. Медицинское учреждение находится в новом районе города, где проживают молодые семьи, активно интересующиеся вопросами здорового образа жизни. Как отметила руководитель поликлиники №17 Татьяна Клещевникова, сегодня в регионе совершенствуется профилактическая работа со взрослым населением. – В рамках этой работы мы оптимизировали процесс прохождения первого этапа диспансеризации и профилактического осмотра в течение суток, а сейчас ведётся работа над вопросами вакцинопрофилактики и информированием граждан, в частности, через QR-коды. У нас очень молодое, продвинутое население, поэтому через сканированный QR-код можно перейти на видеоролик, в котором рассказывается о команде 17-й поликлиники. Кроме этого, ведётся тесное сотрудничество со страховыми представителями. Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик на презентации проекта подчеркнула, что такие интерактивные стенды – это яркий пример современных и эффективных способов общения с пациентами. По её мнению, детям с пелёнок нужно прививать культуру здоровья, а взрослым – рассказывать о бережном отношении к нему. - Это правильно, когда профилактика ведется на первичном уровне, где наибольшее количество посетителей. «Здравографика» как раз направлена на продвижение культуры здоровья, понимания собственного организма, желания его сохранить и быть в хорошей физической и интеллектуальной форме. Это национальный проект в действии, где все ориентировано на пациента, - отметила она. Напомним, «Здравографика» - это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и федерального фонда ОМС «АльфаСтрахование-ОМС», который реализуется в ряде российских регионов, в том числе и в Тюменской области. Основная цель проекта – рассказать населению о том, насколько важно вести здоровый образ жизни и своевременно проходить профилактику заболеваний при помощи современных интерактивных цифровых технологий. Сегодня в Тюменской области действуют четыре таких интерактивных стенда.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Появление интерактивных стендов «Здравографика» в тюменской поликлинике №17 – не случайно. Медицинское учреждение находится в новом районе города, где проживают молодые семьи, активно интересующиеся вопросами здорового образа жизни. Как отметила руководитель поликлиники №17 Татьяна Клещевникова, сегодня в регионе совершенствуется профилактическая работа со взрослым населением.

– В рамках этой работы мы оптимизировали процесс прохождения первого этапа диспансеризации и профилактического осмотра в течение суток, а сейчас ведётся работа над вопросами вакцинопрофилактики и информированием граждан, в частности, через QR-коды. У нас очень молодое, продвинутое население, поэтому через сканированный QR-код можно перейти на видеоролик, в котором рассказывается о команде 17-й поликлиники. Кроме этого, ведётся тесное сотрудничество со страховыми представителями.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик на презентации проекта подчеркнула, что такие интерактивные стенды – это яркий пример современных и эффективных способов общения с пациентами. По её мнению, детям с пелёнок нужно прививать культуру здоровья, а взрослым – рассказывать о бережном отношении к нему.

- Это правильно, когда профилактика ведется на первичном уровне, где наибольшее количество посетителей. «Здравографика» как раз направлена на продвижение культуры здоровья, понимания собственного организма, желания его сохранить и быть в хорошей физической и интеллектуальной форме. Это национальный проект в действии, где все ориентировано на пациента, - отметила она.

Напомним, «Здравографика» - это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и федерального фонда ОМС «АльфаСтрахование-ОМС», который реализуется в ряде российских регионов, в том числе и в Тюменской области. Основная цель проекта – рассказать населению о том, насколько важно вести здоровый образ жизни и своевременно проходить профилактику заболеваний при помощи современных интерактивных цифровых технологий. Сегодня в Тюменской области действуют четыре таких интерактивных стенда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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