2019-05-21T10:31:27+03:00
Здоровье

В Тюменской области запущен уникальный проект «Здравографика»

В городских поликлиниках установили интерактивные стенды
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области запущен уникальный проект «Здравографика»В Тюменской области запущен уникальный проект «Здравографика»Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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«Здравографика» - это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и федерального фонда ОМС «АльфаСтрахование-ОМС», который реализуется в ряде российских регионов, в том числе и в Тюменской области. Основная цель проекта – рассказать населению о том, насколько важно вести здоровый образ жизни и своевременно проходить профилактику заболеваний при помощи современных интерактивных цифровых технологий.

На сегодняшний день в Тюменской области действуют четыре таких интерактивных стенда. Они появились во взрослом и детском отделении тюменской поликлиники №17, во взрослом отделении тюменской поликлиники №5 и в детской поликлинике областной больницы №4 в Ишиме. При помощи технологии дополненной реальности и интерактивной графики посетители медучреждений могут почерпнуть для себя всю интересующую информацию о здоровье в целом или конкретного органа, на примере своего тела.

Состоят стенды из большого настенного зеркального экрана и стоящей рядом сенсорной touch-панели. Подойдя к ней, пациент может найти интересующую информацию в четырёх основных разделах, а именно: «Профилактика заболеваний», «Наиболее значимые заболевания», «Рекомендации по здоровому образу жизни» и «Клиентский сервис» с информацией о бесплатной медицинской помощи и всеми контактами. Причём последний раздел напрямую связан со страховой компанией: её представитель может круглосуточно проконсультировать пациента и обеспечить защиту прав.

Любую информацию пользователь может сохранить и отправить себе на электронную почту. «Письмо» придёт в том же виде, в каком она появляется на сенсорном экране – со всей информацией и наглядными иллюстрациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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