В Тюменской области запущен уникальный проект «Здравографика»
«Здравографика» - это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и федерального фонда ОМС «АльфаСтрахование-ОМС», который реализуется в ряде российских регионов, в том числе и в Тюменской области. Основная цель проекта – рассказать населению о том, насколько важно вести здоровый образ жизни и своевременно проходить профилактику заболеваний при помощи современных интерактивных цифровых технологий.
На сегодняшний день в Тюменской области действуют четыре таких интерактивных стенда. Они появились во взрослом и детском отделении тюменской поликлиники №17, во взрослом отделении тюменской поликлиники №5 и в детской поликлинике областной больницы №4 в Ишиме. При помощи технологии дополненной реальности и интерактивной графики посетители медучреждений могут почерпнуть для себя всю интересующую информацию о здоровье в целом или конкретного органа, на примере своего тела.
Состоят стенды из большого настенного зеркального экрана и стоящей рядом сенсорной touch-панели. Подойдя к ней, пациент может найти интересующую информацию в четырёх основных разделах, а именно: «Профилактика заболеваний», «Наиболее значимые заболевания», «Рекомендации по здоровому образу жизни» и «Клиентский сервис» с информацией о бесплатной медицинской помощи и всеми контактами. Причём последний раздел напрямую связан со страховой компанией: её представитель может круглосуточно проконсультировать пациента и обеспечить защиту прав.
Любую информацию пользователь может сохранить и отправить себе на электронную почту. «Письмо» придёт в том же виде, в каком она появляется на сенсорном экране – со всей информацией и наглядными иллюстрациями.
ИСТОЧНИК KP.RU