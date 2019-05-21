2019-05-21T09:37:39+03:00
Происшествия

Лишил стопы: тюменец на автомобиле тяжело ранил пешехода и сбежал

Мужчину ждет суд и уголовное наказание
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени ждет суда водитель автомобиля "Опель", из-за которого 25-летний молодой человек лишился стопы и части голени. Дорожная авария произошла 31 марта около 23:25 в района продуктового магазина на улице Ямской.

37-летний автомобилист у дома 87а наехал на пешехода, когда решил повернуть направо. В результате у пострадавшего произошел неполный отрыв левой стопы с последующей ампутацией на уровне средней трети голени. Водитель испугался и с места происшествия уехал, но номер его машины запомнил пострадавший и находившаяся с ним сожительница.

За оставление места ДТП водитель был подвернут 12 суткам ареста. За нарушение правил, повлекшее тяжкий вред здоровью пешехода на автомобилиста завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Горе-водитель уже признал свою вину, сообщил в областной прокуратуре. Мужчине грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 2 лет с лишением водительских прав до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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