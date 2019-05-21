Украл, выпил, в тюрьму: тюменец "подарил" себе уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-21T08:43:01+03:00

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Полицейские Ялуторовского района задержали угонщика мотоцикла. Мужчина украл его из двора дома в деревне Яр, когда хозяин находился на работе.

Злоумышленником оказался пьяный 27-летний односельчанин.Он дома отмечал свой день рождения и когда закончились алкогольные напитки, именинник решил съездить за ними до магазина, который находится в близлежащем селе. Зная, что соседа, у которого есть мотоцикл, нет дома, мужчина через огород проник во двор и угнал транспорт.

Вернувшись с работы домой владелец мотоцикла обнаружив пропажу и обратился в полицию. Подозреваемого быстро вычислили и задержали. Выяснилось, что молодой человек уже ранее был судим и в настоящее время нигде не трудоустроен.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи подразумевает лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU