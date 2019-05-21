2019-05-21T08:43:01+03:00
Происшествия

Украл, выпил, в тюрьму: тюменец "подарил" себе уголовное дело

Мужчину обвиняют в угоне мотоцикла
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские Ялуторовского района задержали угонщика мотоцикла. Мужчина украл его из двора дома в деревне Яр, когда хозяин находился на работе.

Злоумышленником оказался пьяный 27-летний односельчанин.Он дома отмечал свой день рождения и когда закончились алкогольные напитки, именинник решил съездить за ними до магазина, который находится в близлежащем селе. Зная, что соседа, у которого есть мотоцикл, нет дома, мужчина через огород проник во двор и угнал транспорт.

Вернувшись с работы домой владелец мотоцикла обнаружив пропажу и обратился в полицию. Подозреваемого быстро вычислили и задержали. Выяснилось, что молодой человек уже ранее был судим и в настоящее время нигде не трудоустроен.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи подразумевает лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лишил стопы: тюменец на автомобиле тяжело ранил пешехода и сбежал
В Тюмени появится новый микрорайон на 10 500 жителей
Экс-предприниматель из Тюменской области лишился недвижимости из-за долгов перед сыном
При банкротстве Антипинского НПЗ в первую очередь позаботятся о трудовом коллективе
Как беременная: тюменские доктора удалили женщине гигантскую миому матки
Пьяный тюменец кулаком убил своего соседа
Фестиваль «Жара» готовит тюменцам большой выбор полезного отдыха
«Спортивный заряд» действует уже на восьми площадках
Погода 21 мая в Тюмени: дождь и холодно
В Тюменской области стартовала работа школы наставников
Тюменские гиды-волонтёры 55+ реализуют свой творческий потенциал
Сельхозпредприятия Тюменской области обеспечат квалифицированными кадрами
Более ста тысяч жителей Тюменской области обучились компьютерной грамотности
«Серебряные волонтёры» помогают тюменцам улучшить взаимопонимание в семье
В Исетском районе 82-летняя бабушка, спустя почти 30 лет, смогла получить паспорт
На трассе Тюмень-Нижняя Тавда автомобиль ДПС зажало между экскаватором и грузовиком
Тюменскую «Ночь музеев — 2019» посетили более 70 тысяч человек
От велосипедистов Тюмени ждут крутых снимков с железным конем