2019-05-21T08:13:10+03:00
Экономика

При банкротстве Антипинского НПЗ в первую очередь позаботятся о трудовом коллективе

Работникам сохранят все социальные гарантии
Маргарита КАЛИНКИНА
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Руководство Антипинского НПЗ просит признать производство банкротом. Фото annpz.ruРуководство Антипинского НПЗ просит признать производство банкротом. Фото annpz.ru
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При процедуре банкротства на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (входит в компанию «Новый поток») в первую очередь будут приняты меры по сохранению трудового коллектива и всех социальных гарантий. Об этом заявило руководство НПЗ, подавшее накануне в Тюменский Арбитражный суд заявление о признании себя банкротом.

- Основная задача — сохранить рабочие места и обеспечить все выплаты, — подчеркнул изданию «Ведомости» гендиректор завода Максим Андриасов.

Он добавил, что причиной банкротства предприятия стала недобросовестность клиентов, которые прекратили работать по предоплате. Большинство сделок на предприятии было заключено по off-take контрактам, т.е. на продукцию, которая еще не изготовлена. Именно это привело к критичной ситуации.

АНПЗ закупал нефть на эти деньги, так как ряд трейдеров отказался предоставлять аванс заемных средств у предприятия не оказалось. Это и привело к остановке завода 26 апреля и перевод его на горячую рециркуляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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