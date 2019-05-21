2019-05-21T07:04:50+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец кулаком убил своего соседа

На мужчину заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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Под Заводоуковском пьяный мужчина одним ударом рукой убил своего соседа. Фото управления СКР Тюменской областиПод Заводоуковском пьяный мужчина одним ударом рукой убил своего соседа. Фото управления СКР Тюменской области
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Тело 66-летнего мужчины найдено в одном из домов деревни Нижний Ингал Заводоуковского района. Мужчина скончался 14 мая от сильного удара по голове. По подозрению в преступлении задержан 32-летний односельчанин.

Уже установлено, что мужчины вместе выпивали спиртное и между ними возник конфликт. Во время перебранки гость ударил кулаком хозяина и ушел домой. Через какое-то время пожилой мужчина скончался в своем доме. Его ранним утром обнаружила соседка и вызвала полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Собутыльнику уже предъявлено обвинение и он взят под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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