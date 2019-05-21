2019-05-21T06:29:52+03:00
Общество

Фестиваль «Жара» готовит тюменцам большой выбор полезного отдыха

Два дня под открытым небом станут настоящим семейным праздником
Маргарита КАЛИНКИНА
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Третий фестиваль "Жара" готовят в ТюмениТретий фестиваль "Жара" готовят в Тюмени
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Для гостей двухдневного фестиваля «Жара» в Тюмени организаторы готовят восемь тематических площадок. Фестиваль состоится 29 и 30 июня на площади 400-летия Тюмени и будет приурочен к Всероссийскому дню молодежи.

Тюменцы смогут побывать в зонах: «ЖАРАляндия», «Спорт», Igolka Market, «Туризм», арт-площадка, фудкорт, «Своя атмосфера» и фотозоны. Так, «ЖАРАляндия» – детская площадка, где семьи смогут посетить прикладные мастер-классы и поиграть в настольные игры, изучить космос в планетарии, а также поучаствовать в конкурсах. Для самых маленьких предусмотрена комната матери и ребенка.

На спортивной площадке можно будет не только принять участие в разновозрастных активных играх, но и получить информацию о правильном и спортивном питании. Igolka Market в этом году порадует тюменцев модным показом Siberian Fashion Show под открытым небом. В зоне «Туризм» пройдут мастер-классы от ремесленников и первый в Тюмени банный фестиваль, где каждый желающий сможет протестировать настоящие мобильные бани.

На фудкорте выступят представители кафе и ресторанных сетей, известных в Тюмени. Арт-площадка – место, где каждый сможет найти применение своему творческому потенциалу, благодаря авторским мастер-классам и запечатлеть это в необычной фотозоне. Спикеры образовательной площадки «Своя атмосфера» представят знания из различных сфер жизни. Информация будет интересна молодым мамам, подросткам и студентам.

- Фестиваль станет настоящим семейным праздником и познакомит тюменцев с уникальными товарами и услугами местных предпринимателей, которые зачастую из-за небольших масштабов своего бизнеса не могут выйти на широкую аудиторию, – отметила Наталья Паденко, председатель комитета по развитию женского предпринимательства ТРО «ОПОРА РОССИИ».

Напомним, что в 2019 году фестиваль «ЖАРА» был включен в сборник «72 повода любить Тюменскую область еще сильнее» как мероприятие, запомнившееся тюменцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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