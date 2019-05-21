«Спортивный заряд» действует уже на восьми площадках

СЕГОДНЯ 05:24 2019-05-21T05:24:23+03:00

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Жителей Тюмени сегодня, 21 мая, в 8.30 вновь ждут на 15-минутную утреннюю зарядку. Проект «Спортивный заряд» набирает обороты. Горожан, желающих получить позитивный заряд на весь день, опытные фитнес-инструкторы ждут на восьми площадках в скверах, парках и площадях города. Присоединиться к приверженцам здорового образа жизни можно по адресам:

- площадь Петра Потапова (ул. Новгородская, 10);

- СК «Строймаш» (ул. Мельничная, 1);

- спортивный клуб «Мир борьбы» (ул. Беляева, 33, строение 1);

- Городская площадь (у администрации города Тюмени, ул. Первомайская, 20);

- сквер Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2);

- МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140-а);

- ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской, 1);

- МАУ ДО ДЮСШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2-б).

Напомним, что такие «площадки здоровья и хорошего настроения» работают каждый вторник и пятницу. А по выходным тюменцев ждут на зарядки в 9 часов в экопарке «Затюменский», лесопарке «Гилевская роща» и Комсомольском сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU