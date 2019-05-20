В Тюменской области стартовала работа школы наставников

СЕГОДНЯ 21:20 2019-05-20T21:20:44+03:00

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Первая установочная сессия на тему «Наставничество: методология и пути реализации» состоялась на минувшей неделе во Дворце творчества и спорта «Пионер». В мероприятии, которое прошло в рамках старта региональной программы «Областная школа наставников», приняли участие специалисты органов управления физической культуры, спорта и дополнительного образования сферы молодежной политики муниципальных образований Тюменской области, представители опорных центров допобразования, представители штаба по развитию волонтёрства и наставники.

Программа охватывает 19 российских регионов, включая Тюменскую область. Обучение по программе запланировано до конца 2019 года и будет проходить в очной и дистанционной формах. Как отметила начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова, реализация проекта поможет ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или в конфликте с законом. Они смогут исправить свою жизненную стратегию и выйти на уровень интересной, содержательной жизни.

На установочной сессии участники вместе с экспертами обсудили методы повышения компетентности специалистов, которые работают с трудными подростками и оказывает адресную помощь несовершеннолетним. Также прошла работа по секциям для четырёх рабочих групп, куда вошли муниципальные кураторы наставнической деятельности, представители муниципальных опорных центров, представители штабов добровольчества и наставники. Эксперты затронули вопросы организации наставничества муниципалитетов, дали подробный методический инструментарий участникам секций и поделились основными инструментами информационной компании для продвижения данного проекта.

Отметим, что по итогам всех секций участниками были придуманы новые проекты, которые они готовы реализовать в ближайшем будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU