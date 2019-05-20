2019-05-20T20:34:37+03:00
Общество

Тюменские гиды-волонтёры 55+ реализуют свой творческий потенциал

На набережной Туры они проведут образовательную квест-экскурсию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские гиды-волонтёры 55+ реализуют свой творческий потенциалТюменские гиды-волонтёры 55+ реализуют свой творческий потенциалФото: Татьяна Коркина
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Тюменские гиды-волонтёры 55+ завтра, 21 мая, в 11 часов проведут на набережной реки Тура проведут образовательную квест-экскурсию и исторический краш-тест. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, тюменцы старшего поколения продолжают реализовывать свой творческий потенциал и креативно изучать областную столицу. Сбор состоится у моста Влюблённых.

Необычное знакомство с городом проведет коуч, экскурсовод, организатор интеллектуальных игр и квестов Анна Кутузова. Она поделится с участниками проекта секретами проведения сити-квестов и организации пеших экскурсий. Благодаря квест-экскурсии активисты получат ценный опыт и выведут формулу успешной прогулки.

В завершении экскурсии гиды 55+ смогут сыграть в интеллектуальную викторину и проверить полученные знания об истории Тюмени. Самые эрудированные активисты получат подарки в русских традициях от партнёров проекта. Отметим, что социальный проект «Гиды TMN 55+» Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Напомним, участники социального проекта проходят интерактивное обучение в формате интенсивов, краш-тестов, мастер-классов, осваивают ораторское искусство, мультимедийные технологии и приобретают навыки составления карт экскурсий. Совсем скоро тюменцы серебряного возраста подтвердят звание гида 55+. В качестве экзамена они должны будут реализовать индивидуальную или групповую авторскую экскурсионную программу.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (3452) 30-39-59, интернет-сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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