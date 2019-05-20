Сельхозпредприятия Тюменской области обеспечат квалифицированными кадрами

СЕГОДНЯ 20:06 2019-05-20T20:11:52+03:00

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В тюменском ГАУ Северного Зауралья прошёл круглый стол на тему «Формирование кадрового и научного потенциала инновационного развития агропромышленного комплекса области». В мероприятии приняли участие депутат Тюменской областной думы Юрий Конев, ректор вуза Елена Бойко и начальник управления по животноводству департамента АПК Тюменской области, главный государственный инспектор региона в области племенного животноводства Рустем Бетляев.

Говоря о работе по подготовке кадров, Рустем Бетляев отметил, насколько сегодня необходимо качество работы профессионала в условиях села. Тем не менее, даже при хорошо поставленном уровне высшего образования, в Тюменской области всё равно остаётся дефицит специалистов в районах и отдалённых сёлах.

- Сегодня только 38% руководителей хозяйств имеют высшее образование, это недопустимо мало. Почему руководители не стремятся получить высшее образование? Ведь ничего более эффективного, чем инвестиции в человека еще не придумали. Тем более, в человека, от которого зависят принципиальные решения, способные увеличить эффективность деятельности предприятия, а значит, и района. Этот вопрос требует обсуждения и работы, как вызов времени, - подчеркнул он.

Депутат Тюменской областной Думы напомнил, что президент Владимир Путин в своём послании уделил внимание аграрному сектору и возможности расширения экспортной составляющей. По его слова, Российская Федерация выращивает наиболее экологические чистые продукты без ГМО, поэтому продукция тюменских сельскохозяйственников востребована.

- В соответствии с Национальным проектом «Образование» и Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства в 2017-2025 годы проводится системная работа по обеспечению хозяйствующих субъектов АПК квалифицированными кадрами, участию научных и образовательных учреждений области в научно-технологическом развитии отрасли, - подчеркнул Юрий Конев.

ИСТОЧНИК KP.RU