«Серебряные волонтёры» помогают тюменцам улучшить взаимопонимание в семье

СЕГОДНЯ 19:22 2019-05-20T19:22:23+03:00

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Волонтеры областной штаб-квартиры серебряных добровольцев презентовали уникальные интерактивные площадки, в рамках которых маленькие посетители смогли поиграть в массовую игру «Твистер», потанцевать весёлые танцы с приёмами воркаута и посетить виртуальные экскурсии по улицам Тюмени. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, серебряные добровольцы показали родителям, что совместный досуг может сблизить представителей разных поколений в одной семьи, улучшить взаимопонимание и обрести мир.

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» проходит с 15 мая по 15 сентября. В рамках акции общественные организации Тюменкой области предлагают и проводят мероприятия для семей. По итогам акции определяют региональных лидеров, которые направляются на форум добровольцев в Москву 5 декабря.

Мероприятие состоялось во Дворце творчества и спорта «Пионер», и было посвящено Международному дню семью 15 мая. При помощи телемоста тюменцы связались с коллегами из регионов, участников акции, обменялись опытом и приняли участие в интерактивном соревновании на лучшую массовую площадку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что Областная Штаб-квартира «серебряных» добровольцев запускает новое социальное направление – инклюзивный театр для одиноких пожилых людей и детей с ограниченными возможностями, проживающих в домах-интернатах. Творческий наставник, актриса молодежного театра «Ангажемент» Анастасия Бируля, помогает взрослым активистам постичь искусство перформанса, внутреннего и внешнего перевоплощения, обучиться сценическим навыкам.

ИСТОЧНИК KP.RU