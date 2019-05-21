Погода 21 мая в Тюмени: дождь и холодно

СЕГОДНЯ 03:44 2019-05-21T03:44:56+03:00

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Вторник, 21 мая, в Тюменской области будет облачным, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, днем местами порывы будут достигать 15 м/с, а воздух прогреется до +8 +13 градусов.

В Тюмени термометры покажут максимум +7 градусов. С утра до вечера будет идти небольшой дождь, северо-западный ветер до 4 м/с. Влажность воздуха 67%, атмосферное давление 749 мм рт ст. В Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске +8, в Ишиме +9.

В народном календаре 21 мая названо Иваном Долгим. В этот день было принято в на Руси сеять пшеницу. Зажиточные хозяева пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем. В противном же случае, если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU