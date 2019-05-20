СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-20T16:35:41+03:00

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В Исетском районе 82-летняя бабушка, спустя почти 30 лет, смогла получить паспорт. Помогла ей в этом прокуратура. Жительница села Слобода-Бешкиль обратилась за помощью, чтобы иметь возможность получить гражданство России и пенсию.

Как оказалось, пенсионерка родилась в Ярковском районе. В 1991 году приехала в село к сожителю, а после его смерти жила одна, все время зарабатывая себе на жизнь. Детей и родственников у женщины нет и ей помогали односельчане.

Когда бабушка не смогла работать, она решила оформить пенсию, но не смогла из-за потери всех документов: свидетельства о рождении, о регистрации брака, паспорт, аттестата. Сотрудники сельской администрации помогли восстановить часть из них, но вопрос с гражданством и паспортом оставался открытым.

По совету администрации пожилая женщина написала заявление в районную прокуратуру и ведомство направило в районный суд заявление об установлении факта проживания заявительницы в России. Суд положительно рассмотрел вопрос и на основании решения суда женщине выдали паспорт. На днях его бабушке лично вручил прокурор района Андрей Сажин.

ИСТОЧНИК KP.RU