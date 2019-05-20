На трассе Тюмень-Нижняя Тавда автомобиль ДПС зажало между экскаватором и грузовиком

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-20T16:16:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Странная авария произошла сегодня, 20 мая, на трассе Тюмень-Нижняя Тавда. Патрульный автомобиль ДПС помяли сразу спереди и сзади. Его зажало между экскаватором и грузовой "Газелью".

Как пояснили в областной Гсавтоинспекции, авария произошла в 17.20. Патруль включил проблесковые маячки и звуковой сигнал, чтобы остановить идущий впереди экскаватор. В это время водитель грузовика не выдержал дистанцию и въехал в "Форд" ГИБДД. В результате легковушка оказалась смятой с обеих сторон. К счастью, в аварии никто не пострадал. Сейчас обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU