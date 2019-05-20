От велосипедистов Тюмени ждут крутых снимков с железным конем

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-20T15:34:06+03:00

Для классные кадры с велосипедом можно получить 5, 3 и 2 тысячи рублей

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Для велосипедистов Тюмени стартовал фотоконкурс #Тюменскийвелобум. Его организаторы ищут самые крутые кадры с железным конем. Принять в нем участие приглашают всех желающих в возрасте от 7 лет и старше. Все работы будут размещены в тематической группе социальной сети «Вконтакте».

Участники должны быть подписанным на аккаунт организатора конкурса – департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, загрузить фотографию с изображением велосипеда в альбом группы под хэштегом #тюменскийвелобум, указать автора снимка и название. Один автор может предоставить одну фотографию.

Работы на конкурс принимаются с 20 мая по 9 июня. Авторов лучших фото назовут 12 июня во время проведения велофестиваля на Центральной площади у здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45). Победители получат сертификаты номиналом 5, 3 и 2 тысячи рублей, сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU