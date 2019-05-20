2019-05-20T15:10:05+03:00
Здоровье

Несколько раз терял сознание: бригада скорой помощи госпитализировала в больницу 12-летнего школьника

Ребенок лежал с открытыми глазами и ни на что не реагировал
Маргарита КАЛИНКИНА
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Школьника без сознания экстренно продиагностировали врачи скорой помощи Тюмени. Бригаду вызвали домой родители 12-летнего мальчика. Ребенок лежат на полу с открытыми глазами и не реагировал на окружающих.

Инцидент произошел накануне, 19 мая. Медики прибыли по вызову через 5 минут после звонка. Как выяснилось, в течение 10 минут мальчик несколько раз терял сознание. Сначала на три минуты, после того как ударился мизинцем ноги об плинтус, потом на минуту он упал в обморок прямо за столом.

- На момент осмотра ребенок жаловался на головокружение и тошноту, - рассказал врач скорой помощи. – Мы проверили у него работу сердца, неврологическую симптоматику, уровень сахара в крови. Исключив жизнеугрожающие состояния, эвакуировали пациента в областную клиническую больницу № 1 для комплексной диагностики и последующего наблюдения.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, он проходит обследование и лечение в поликлинике по месту жительства, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.

Всего за минувшие выходные, с 18 по 19 мая, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1305 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 564 пациента. Медики также спасли 52 тюменца, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы или шока, 19 – с острым коронарным синдромом, 19 – с нарушением мозгового кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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