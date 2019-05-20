В Тюменской области реализуется масштабный проект «Сохранение лесов»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-20T14:23:36+03:00

В рамках него на прошлой неделе состоялась Всероссийская акция «День посадки леса»

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В Тюменской области, в районе деревни Чаплык, на прошлой неделе состоялась Всероссийская акция «День посадки леса». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в мероприятии приняли участие более тысячи жителей региона, которые посадили 37 тысяч сеянцев сибирской сосны на площади 8,4 га.

Цель Всероссийского дня посадки леса – поддержать идею возрождения лесов и сформировать экологическую культуру населения страны. По словам заместителя губернатора, курирующего работу департамента лесного комплекса Тюменской области, Ларисы Теплоуховой, понять ценность лесов нашего края и оценить кропотливую работу специалистов лесного хозяйства можно только через личный опыт.

- Человек никогда не станет наносить вред природе и нарушать закон, если привез на акцию свою семью и лично посадил несколько деревьев. Участвуя в акции, человек учится понимать свою ответственность, - отметила она.

Как отметил директор департамента лесного комплекса Николай Пуртов, с 2019 года в Тюменской области реализуется проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». Перед департаментом стоит масштабная задача по обеспечению 100% баланса лесовосстановления и выбытия лесов к 2024 году.

- В лесном фонде области ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» и арендаторы лесных участков восстановят 7000 га. Объем лесовосстановления будет увеличен почти на 600 га, - подчеркнул он.

Отметим, что в акции приняли участие также представители департамента недропользования и экологии Тюменской области, ГУ МЧС по Тюменской области, государственный федеральный инспектор в Тюменской области Дмитрий Кузьменко, председатель общественного совета при департаменте лесного комплекса Андрей Мединцев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU