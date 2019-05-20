2019-05-20T14:09:11+03:00
Экономика

Крупный белорусский концерн заинтересован в сотрудничестве с тюменскими предприятиями

«Беллегпром» приглашает к взаимодействию по поставкам лёгкой промышленности
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Крупный белорусский концерн заинтересован в сотрудничестве с тюменскими предприятиямиКрупный белорусский концерн заинтересован в сотрудничестве с тюменскими предприятиямиФото: pixabay.com
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Белорусский государственный концерн «Беллегпром» приглашает предприятия Тюменской области к сотрудничеству по поставкам товаров легкой промышленности и заключению договоров франчайзинга. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в состав концерна входят промышленные предприятия текстильной, швейной, трикотажной и кожевенно-обувной отраслей.

Напомним, в феврале 2019 года белорусская делегация и руководство Правительства Тюменской области подписали протокол заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Тюменской областью и Республикой Беларусь. Свои подписи в документе поставили министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. Также были подписаны два соглашения об установлении и развитии побратимских связей между тюменскими и белорусскими муниципалитетами. Побратимами стали Викуловский район и Буда-Кошелевский район Гомельской области, а также Ярковский район и Добрушский район Гомельской области Республики Беларусь.

На протяжении последних лет внешнеторговый оборот между Беларусью и Тюменской областью демонстрирует положительную динамику. В 2018 году этот показатель составил 171,8 млн долларов США, увеличившись почти на 20 млн долларов.

Тюменским компаниям, которые желают наладить сотрудничество с белорусским концернам, предлагают связаться по адресу: ул.К.Цеткин, 16, 220004, г.Минск, Республика Беларусь, тел. 8(1017)200-30-65, тел./факс 8(1017)200-79-62, e-mail: bellegprom@bellegprom.by.

ИСТОЧНИК KP.RU

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