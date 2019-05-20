На инновационный форум INNOWEEK-2019 в Тюмень приедут порядка 70 экспертов

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-20T14:14:28+03:00

О своем участии заявили уже более 500 представителей самых разных отраслей экономики

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Более 500 гостей и порядка 70 отраслевых экспертов и инвесторов уже сообщили о своем участии в III инновационном форуме INNOWEEK-2019, который пройдет в Технопарке Тюмени 21-24 мая. Регистрация продолжается.

Форум поддержал губернатор региона Александр Моор. В видеообращении к предпринимательскому сообществу на его официальных аккаунтах в ВКонтакте и Instagram, губернатор пригласил предпринимателей и молодых специалистов прийти на форум.

- Уверен, что новые знания помогут вам в реализации стартапов - отметил глава региона.

Организаторы отмечают, что на форуме уделят больше внимания вопросам внедрения хайтек в практику малых, средних компаний и производственных предприятий, развитию сферы инноваций, поддержке высокотехнологичных стартапов.

Фото INNOWEEK-2019

- Благодаря участию партнеров форума, в числе которых компании Газпром нефть, Сбербанк, Мостострой-11, Анлим-ИТ, Агрохолдинг «Юбилейный», мы делаем площадку бесплатной и максимально открытой. Чтобы любой тюменский предприниматель или профильный специалист компании мог услышать ведущих экспертов, – отметил заместитель директора департамента инвестиционного развития и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Он также подчеркнул, что предусмотрены секции и для узкопрофессионального сообщества – представителей институтов развития, инфраструктурных компаний, стартапов. Наша задача сделать форум универсальной площадкой, на которой встречаются все участники сферы инноваций».

Зарегистрироваться и познакомиться с подробной программой мероприятия можно на сайте

Фото INNOWEEK-2019

ИСТОЧНИК KP.RU