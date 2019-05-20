На инновационный форум INNOWEEK-2019 в Тюмень приедут порядка 70 экспертов
Более 500 гостей и порядка 70 отраслевых экспертов и инвесторов уже сообщили о своем участии в III инновационном форуме INNOWEEK-2019, который пройдет в Технопарке Тюмени 21-24 мая. Регистрация продолжается.
Форум поддержал губернатор региона Александр Моор. В видеообращении к предпринимательскому сообществу на его официальных аккаунтах в ВКонтакте и Instagram, губернатор пригласил предпринимателей и молодых специалистов прийти на форум.
- Уверен, что новые знания помогут вам в реализации стартапов - отметил глава региона.
Организаторы отмечают, что на форуме уделят больше внимания вопросам внедрения хайтек в практику малых, средних компаний и производственных предприятий, развитию сферы инноваций, поддержке высокотехнологичных стартапов.
Фото INNOWEEK-2019
- Благодаря участию партнеров форума, в числе которых компании Газпром нефть, Сбербанк, Мостострой-11, Анлим-ИТ, Агрохолдинг «Юбилейный», мы делаем площадку бесплатной и максимально открытой. Чтобы любой тюменский предприниматель или профильный специалист компании мог услышать ведущих экспертов, – отметил заместитель директора департамента инвестиционного развития и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.
Он также подчеркнул, что предусмотрены секции и для узкопрофессионального сообщества – представителей институтов развития, инфраструктурных компаний, стартапов. Наша задача сделать форум универсальной площадкой, на которой встречаются все участники сферы инноваций».
Зарегистрироваться и познакомиться с подробной программой мероприятия можно на сайте
Фото INNOWEEK-2019
ИСТОЧНИК KP.RU