2019-05-20T14:14:28+03:00
Экономика

На инновационный форум INNOWEEK-2019 в Тюмень приедут порядка 70 экспертов

О своем участии заявили уже более 500 представителей самых разных отраслей экономики
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
III инновационный форум INNOWEEK-2019 пройдет в Тюмени 21-24 маяIII инновационный форум INNOWEEK-2019 пройдет в Тюмени 21-24 мая
Изменить размер текста:

Более 500 гостей и порядка 70 отраслевых экспертов и инвесторов уже сообщили о своем участии в III инновационном форуме INNOWEEK-2019, который пройдет в Технопарке Тюмени 21-24 мая. Регистрация продолжается.

Форум поддержал губернатор региона Александр Моор. В видеообращении к предпринимательскому сообществу на его официальных аккаунтах в ВКонтакте и Instagram, губернатор пригласил предпринимателей и молодых специалистов прийти на форум.

- Уверен, что новые знания помогут вам в реализации стартапов - отметил глава региона.

Организаторы отмечают, что на форуме уделят больше внимания вопросам внедрения хайтек в практику малых, средних компаний и производственных предприятий, развитию сферы инноваций, поддержке высокотехнологичных стартапов.

Фото INNOWEEK-2019

Фото INNOWEEK-2019

- Благодаря участию партнеров форума, в числе которых компании Газпром нефть, Сбербанк, Мостострой-11, Анлим-ИТ, Агрохолдинг «Юбилейный», мы делаем площадку бесплатной и максимально открытой. Чтобы любой тюменский предприниматель или профильный специалист компании мог услышать ведущих экспертов, – отметил заместитель директора департамента инвестиционного развития и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Он также подчеркнул, что предусмотрены секции и для узкопрофессионального сообщества – представителей институтов развития, инфраструктурных компаний, стартапов. Наша задача сделать форум универсальной площадкой, на которой встречаются все участники сферы инноваций».

Зарегистрироваться и познакомиться с подробной программой мероприятия можно на сайте

Фото INNOWEEK-2019

Фото INNOWEEK-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три раза терял сознание: бригада скорой помощи госпитализировала в больницу 12-летнего школьника
В Тюменской области реализуется масштабный проект «Сохранение лесов»
Крупный белорусский концерн заинтересован в сотрудничестве с тюменскими предприятиями
В истории молочного производства Тюменской области поставлен исторический рекорд
Благоустройство дворов в Тюмени начнется после ремонта в них теплосетей и водопроводов
Тюменских бизнесменов на «Дне предпринимателя» удивят полезным мастер-классом
Тюменские продукты питания и напитки успешно продаются в странах Евросоюза
Тюменский мошенник обманул двенадцать жителей Югры
На кладбище в Тобольске поймали 20-летнего челябинца с наркотиками
Губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямую линию
С территории озера Алебашево в Тюмени за выходные вывезли более трех тонн мусора
Тюменские травматологи поставили на ноги 100-летнюю бабушку со сложным переломом бедра
Тюменца, совершившего две аварии и повредившего десять автомобилей, задержали
Улицу Киевскую в Тюмени частично закрывают для транспорта
В одном из дворов Тюмени неадекватный водитель протаранил девять автомобилей
На берегу тюменского озера Алебашево волонтеры нашли выброшенную одежду, телевизор и даже мотораму
В Тюмени открывают «горячую линию», посвященную трудовым отношениям
Улицу Полевую в Тюмени начинают ремонтировать
Погода 20 мая в Тюмени: серо, холодно и сыро