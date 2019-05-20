2019-05-20T12:28:02+03:00
Общество

Благоустройство дворов в Тюмени начнется после ремонта в них теплосетей и водопроводов

Завершить все работы планируется до 30 октября
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Благоустройство во дворах Тюмени планируется начать с 10 июля. Фото администрации ТюмениБлагоустройство во дворах Тюмени планируется начать с 10 июля. Фото администрации Тюмени
Изменить размер текста:

Благоустройство дворов в Тюмени начнется с 10 июля и продолжатся на ряде объектов до 30 октября. Все проекты территорий уже готовы, сейчас предоставляются субсидии и заключаются соглашения с управляющими компаниями.

Об этом заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев доложил на коллегии. До июня сетевые организации должны закончить капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения в 19 дворах, в 16 дворах заменить водопроводы и в пяти дворах - трубы водоотведения. Еще в трех дворах ремонты сетей не требуются, поэтому они будут готовы до 1 сентября.

Глава Тюмени Руслан Кухарук поручил поставить на ежедневный контроль выполнение графиков по замене сетей. Он отметил, что от того, как сетевые организации контролируют работу подрядчиков, зависят сроки благоустройства.

Тюмень Водоканал уже закончил работы на пяти участках и продолжает на одиннадцати. На территориях, где ремонт сетей не мешает производству ремонтных работ по благоустройству, подрядные организации приступают к работам одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменских бизнесменов на «Дне предпринимателя» удивят полезным мастер-классом
Тюменские продукты питания и напитки успешно продаются в странах Евросоюза
Тюменский мошенник обманул двенадцать жителей Югры
На кладбище в Тобольске поймали 20-летнего челябинца с наркотиками
Губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямую линию
С территории озера Алебашево в Тюмени за выходные вывезли более трех тонн мусора
Тюменские травматологи поставили на ноги 100-летнюю бабушку со сложным переломом бедра
Тюменца, совершившего две аварии и повредившего десять автомобилей, задержали
Улицу Киевскую в Тюмени частично закрывают для транспорта
В одном из дворов Тюмени неадекватный водитель протаранил девять автомобилей
На берегу тюменского озера Алебашево волонтеры нашли выброшенную одежду, телевизор и даже мотораму
В Тюмени открывают «горячую линию», посвященную трудовым отношениям
Улицу Полевую в Тюмени начинают ремонтировать
Погода 20 мая в Тюмени: серо, холодно и сыро