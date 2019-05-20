Благоустройство дворов в Тюмени начнется после ремонта в них теплосетей и водопроводов

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-20T12:28:02+03:00

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Благоустройство дворов в Тюмени начнется с 10 июля и продолжатся на ряде объектов до 30 октября. Все проекты территорий уже готовы, сейчас предоставляются субсидии и заключаются соглашения с управляющими компаниями.

Об этом заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев доложил на коллегии. До июня сетевые организации должны закончить капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения в 19 дворах, в 16 дворах заменить водопроводы и в пяти дворах - трубы водоотведения. Еще в трех дворах ремонты сетей не требуются, поэтому они будут готовы до 1 сентября.

Глава Тюмени Руслан Кухарук поручил поставить на ежедневный контроль выполнение графиков по замене сетей. Он отметил, что от того, как сетевые организации контролируют работу подрядчиков, зависят сроки благоустройства.

Тюмень Водоканал уже закончил работы на пяти участках и продолжает на одиннадцати. На территориях, где ремонт сетей не мешает производству ремонтных работ по благоустройству, подрядные организации приступают к работам одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU