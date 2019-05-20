2019-05-20T12:26:10+03:00
Экономика

Тюменских бизнесменов на «Дне предпринимателя» удивят полезным мастер-классом

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских бизнесменов на «Дне предпринимателя» удивят полезным мастер-классомТюменских бизнесменов на «Дне предпринимателя» удивят полезным мастер-классомФото: pixabay.com
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Мастер-класс от федеральной платформы для предпринимателей «Деловая среда» пройдёт в рамках проведения форума «День предпринимателя-2019», который состоится в Тюмени 27 мая. Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, перед участниками выступит практик в области организации продаж и развитии бизнеса компаний, эксперт по диверсификации бизнеса, предприниматель Анна Бочарова.

Анна, чей практический опыт в бизнесе – более 19 лет, реализовала немало проектов в области развитии продаж в России, Казахстане, Китае, Германии, Молдове, Бразилии, Украине, Армении и Чехии. Девушка не раз выступала экспертом в деловых изданиях «Коммерческий директор», «ShoesReport», «Управление ассортиментом магазина», «Страховое дело», «Управление сбытом», «Продавать! Техника продаж», «Управление магазином», «Кадровое дело», «Справочник по управлению персоналом» и др. Обучает персонал болеечем 240 розничных магазинов, 26 оптовых и 39 производственных компаний, консультирует 17 брендов.

Тюменцев ждёт обсуждение следующих тем: исследования рынков, разработка систем премирования и мотивации, управление проектами, оптимизация бизнес-процессов, формирование системы продаж и маркетинговых коммуникаций с клиентами, создание и управление отделами: маркетинга и продаж, сервиса и доставки, персонала, разработка и проведение тренингов в зависимости от потребностей и стратегии развития компании заказчика, проведение сессий стратегического планирования, коучинг руководителей.

Напомним, что организаторами форума «День предпринимателя-2019» выступают Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство, Мой бизнес, Деловая Россия, Опора России и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Регистрация на сайте www.iato.ru и по ссылке https://forms.gle/CkmAzb9Ngn5Ywsot8 .Подробности по телефону: 8-932-482-75-67, участие бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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