2019-05-20T11:58:43+03:00
Экономика

Тюменские продукты питания и напитки успешно продаются в странах Евросоюза

По словам европейцев, наша продукция – качественная, и продаётся быстро
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские продукты питания и напитки успешно продаются в странах ЕвросоюзаТюменские продукты питания и напитки успешно продаются в странах ЕвросоюзаФото: pixabay.com
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На прилавках магазинов Евросоюза широко представлена продукция кондитерских фабрик, ликёро-водочных заводов и эко-продукты из Тюменской области. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на руководителя регионального Центра поддержки экспорта Антона Комрова.

К примеру, немецкая компания Ulan – один из крупных дистрибьюторов продуктов питания из России – в 2018 заключил контракты на экспорт продукции шести тюменских производителей («Слада», «Ишимский вино-водочный завод», «ИП Лукошин», «Бенат», «Русич» и «Темень Экопродукт») на сумму более 3-х млн рублей. Более того, в мае 2019 товары «Слады» и Ишимского завода были отправлены партнёру повторно (сумма договоров – более 5,7 мон рублей).

- Объем поставки алкогольной продукции увеличен в 3 раза и составил 4,5 тысячи бутылок. Объем закупки у фабрики – 3 тонны, причем ассортимент кондитерских изделий тоже был пересмотрен в сторону увеличения, - рассказал Антон Комаров.

Презентация продукции тюменских производителей впервые прошла в августе 2018 года. Специалисты Центра поддержки экспорта предложили потенциальным партнерам из Германии сотрудничество с компаниями. По итогам переговоров Ulanзаключил контракты с предприятиями на поставку разных объемов товаров.

- Тюменская продукция отличается качеством, поэтому продается достаточно быстро, - отмечают в компании «Ulan», которая реализует товары на своих площадках в 19 странах Евросоюза.

Отметим, что тюменские продукты по первому контракту продукты и напитки пользовались большей популярностью у потребителей Испании, Франции, Германии, Италии, Дании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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