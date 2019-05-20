2019-05-20T11:37:49+03:00
Происшествия

Тюменский мошенник обманул двенадцать жителей Югры

Мужчину поймали и отправили в колонию
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменского мошенника суд Югорска на 4 года отправил в колонию. Мужчина обманул 12 жителей автономного округа. Они перевели на счет афериста более 400 тысяч рублей.

Осужденный с мая по ноябрь 2018 года размещал в интернете объявления о продаже строительных материалов по заниженной цене, всем, кто интересовался товаром, он предлагал перечислить деньги на банковскую карту или счет мобильного телефона. После получения средств, он переставал выходить на связь.

Тюменца удалось вычислить. На него завели уголовное дело за мошенничество на основании ч.1 и 2 ст.159 УК РФ. Накануне суд признал его виновным и отправил отбывать наказание в колонию общего режима, сообщили в прокуратуре Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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