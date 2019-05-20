2019-05-20T11:27:35+03:00
Происшествия

На кладбище в Тобольске поймали 20-летнего челябинца с наркотиками

Теперь молодой человек 7 лет проведет за решеткой
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителя Челябинской области поймали с наркотиками в Тобольске 20-летний уралец пытался сбыть более 0,7 кг наркотиков.

Он в январе около 22:50 у центральных ворот Завального кладбища делал закладку. Его заметили полицейские 20-летний молодой человек вел себя подозрительно, оглядывался по сторонам. Задержанный мужчина сразу пояснил, что имеет при себе наркотики. Кроме того, показал полицейским сделанную им на кладбище закладку. Опасные вещества были изъяты и на съемной квартире молодого человека.

Медицинское освидетельствование показало, что челябинец находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного производным N-метилэфедрона. Именно данное вещество и пытался сбыть наркоделец. Всего у него было изъято более 0,7 кг наркотика.

Сегодня, 20 мая городской суд Тобольска признал его виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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