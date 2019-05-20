2019-05-20T11:09:20+03:00
Общество

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямую линию

Онлан-общение с главой региона состоится 30 мая в 12.00
Маргарита КАЛИНКИНА
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Наталья Комарова приглашает жителей Югры к прямому диалогуНаталья Комарова приглашает жителей Югры к прямому диалогу
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Прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой состоится 30 мая в 12:00 на телеканале «Югра». Глава региона будет общаться с жителями региона и отвечать на их вопросы. Трансляция диалога будет вестись также на сайте admhmao.ru и в официальной группе правительства Югры «ВКонтакте».

- Поговорим онлайн. Темы и вопросы на ваш выбор, – призвала югорчан Наталья Владимировна в своем аккаунте в Инстаграме.

Уже сейчас вопросы главе региона можно задать здесь или позвонить на горячую линию «Центра «Открытый регион» 8-800-101-00-86. Кроме того, вопрос можно отправить через специальную форму в социальной сети «ВКонтакте». 30 мая во время эфира вопросы губернатору Югры будут приниматься по многоканальному телефону 8-800-301-42-90.

В прошлом году в течение 2 часов 55 минут губернатор Югры ответила на 34 вопроса, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. Всего же через различные информационные каналы поступило 1175 вопросов, на каждый из них был дан письменный ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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