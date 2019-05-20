С территории озера Алебашево в Тюмени за выходные вывезли более трех тонн мусора

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-20T10:27:14+03:00

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Более трех тонн мусора вывезено с территории озера Алебашево в Тюмени. Три бункера объемом восемь кубических метров были заполнены горожанами во время субботника, который состоялся в субботу, 18 мая.

На масштабную уборку вышли добровольцы. Его организаторами стали представители ивент-парка "Алебашево". Совсем скоро здесь развернется строительство событийного парка с площадками для активного отдыха, экстремальных видов спорта, прогулочными зонами, гастрономической аллей, плавучей сценой и многим другим.

По задумке, участники субботника не только очистили берег, но и на личном примере показали, что отдыхать на природе можно, не причиняя ей вред. После вечеринки на берегу остались чистота и порядок. Чтобы территория больше не засорялась, Тюменское экологическое объединение по просьбе организаторов установил у водоема бункеры для сбора мусора, сообщили в пресс-службе ТЭО.

ИСТОЧНИК KP.RU