Тюменские травматологи поставили на ноги 100-летнюю бабушку со сложным переломом бедра

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-20T09:44:19+03:00

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Тюменские травматологи стали делать сложнейшие операции даже 100-летним пациентам. Сегодня, 20 мая, отмечается Всемирный день травматолога и в областной клинической больнице №2 решили рассказать о новых и уникальных методах лечения больных.

Например, год назад в ОКБ №2 изменили тактику лечения возрастных пациентов с переломами верхней трети бедра. Если раньше таких больных оперировали спустя несколько дней после травмы, то теперь при отсутствии противопоказаний, сразу.

- Если этих бабушек и дедушек положить в кровать, чтобы срасталось, поднять их будет практически невозможно. Престарелые больные плохо переносят длительную неподвижность. У них часто образуются пролежни, развиваются застойные пневмонии, обостряются хронические заболевания, что приводит к прогрессированию сердечной недостаточности и может стать причиной летального исхода, - пояснил руководитель областного травматолого-ортопедического центра Денис Викторович Душин.

Операции проводятся малоинвазивным методом. Благодаря чему пожилые люди уже через несколько дней начинают ходить сами. Так, совсем недавно доктора прооперировали женщину с чрезвертельным переломом бедра. Тяжелую травму пациентка получила, споткнувшись на улице. Через небольшие разрезы ей завели специальную конструкцию во внутреннюю полость кости и прочно зафиксировали отломки. Уже на второй день после операции бабушка встала на ноги, а через неделю – принимала поздравления от медицинского персонала и близких со 100-летним юбилеем. На днях ее выписали домой. Травма больше не мешает ей вести самостоятельную жизнь.

74-летний ортопед-травматолог Евгений Торопов из ОКБ №2 является самым возрастным оперирующим врачом Тюменской области. Фото Тюменской ОКБ №2

- Современная хирургия позволяет лечить пациентов с весьма сложной патологией костей, восстанавливать нарушенную функцию рук и ног, что раньше казалось невозможным. Пациентам за счёт государства ставят протезы, фиксирующие пластины или стержни самого высокого класса, выполняют артроскопию, а в стационаре они проводят вдвое-втрое меньше времени, чем в прошлом, - отметил Торопов.

По его инициативе в ОКБ №2 увеличили хирургическую активность и в отношении пациентов с переломом лучевой кости в типичном месте. Как правило, такую травму получают при падении на вытянутую руку. Раньше пострадавшему накладывали гипс, теперь по экстренным показаниям фиксируют кость пластинами. Уже на следующий день пациент двигает лучезапястным суставом. Такой подход сокращает период нетрудоспособности пациента и минимизирует риск развития осложнений.

Кроме эндопротезирования здесь развивают хирургию стопы, оперируют все ее отделы – задний, средний и передний. Есть специалисты по хирургии кисти, которые занимаются лечением последствий вывихов, повреждений связок, менисков.

В ОКБ №2, кроме стационара, функционируют детский и взрослый травмпункты, а также ведется ежедневный прием в специализированной поликлинике. В общей сложности в команду входит около 60 травматологов-ортопедов. Среди них только высококвалифицированные специалисты – все врачи высшей или первой категории, есть кандидаты наук и три доктора медицинских наук, которым подвластно лечение переломов и ортопедической патологии любой степени сложности.

ИСТОЧНИК KP.RU