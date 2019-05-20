Тюменца, совершившего две аварии и повредившего десять автомобилей, задержали

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-20T09:13:09+03:00

В Тюмени задержали водителя, который за час совершил два ДТП и повредил 10 автомобилей. Фото ГИБДД Тюменской области

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Неадекватного тюменца, совершившего утром сегодня, 20 мая, две дорожные аварии, задержали. 33-летнего горе-автомобилиста поймали на развязке улиц Пермякова и Федюнинского после второго столкновения, когда он на угнанном автомобиле Яндекс=такси врезался в заднюю часть автомобиля «Тойота».

Мужчина был пьян и после столкновения выбежал из машины и стал бить рукой по патрульному автомобилю ДПС, стоявшему в соседнем ряду. После чего он бросился бежать, но автоинспекторы догнали его и, чтобы успокоить, надели наручники, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Буйного мужчину пришлось заковать в наручники. Фото ГИБДД Тюменской области

Показания освидетельствования на алкотестере у водителя составили 0,05 мг/алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. От прохождения медицинского освидетельствования в наркодиспансере автомобилист отказался. От прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения мужчина отказался. Ранее он не задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения. В 2018 году привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку и отсутствие полиса ОСАГО. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, сегодня примерно в 6.30 часов утра водитель на автомобиле «Ниссан» во дворе дома по улице Пермякова, 62 побил семь автомобилей на парковке. Он въехал в стоящие «Сан Енг», «Ниссан Альмера», «Волгу», две «Тойоты», «Рено» и «Ладу Веста». После этого мужчина бросил свой автомобиль, сел на автомобиль «Рено» с маркировкой «Яндекс такси» и уехал. Из людей никто не пострадал.

От прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь и наркотики мужчина отказался. Фото ГИБДД Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU