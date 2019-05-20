В одном из дворов Тюмени неадекватный водитель протаранил девять автомобилей

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-20T07:46:52+03:00

Один из них затем был угнан [видео]

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Дорожная авария с участием девяти автомобилей произошла сегодня утром в Тюмени. Неадекватный водитель на парковке возле дома по улице Пермякова, 56 протаранил семь автомобилей. Затем автомобилист сел в одну из помятых машин, с логотипами Яндекс такси, и уехал, зацепив при этом еще два автомобиля.

Фото Элвина Джафарова vk.com

Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы. Очевидец произошедшего Элвин Джафаров даже выложил видео последствий инцидента. Мужчина уточнил, что все это происходило около 6.30 часов. Официальной информации о виновнике произошедшего пока нет.

Фото Алексея Смилянца vk.com

- Он чуть не спровоцировал аварию с маршрутным такси, потом чуть не врезался в отбойник. Вилял по всей дороге на перекрестке Пермякова-Широтная, летел в сторону объездной дороги, - уточнил Максим.

Другие очевидцы сообщили, что, скорее всего, именно этот автомобиль попал в аварию на кольце Пермякова-Федюнинского. По их же информации, мужчина, который был за рулем, находился под действием какого-то психотропного вещества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/709788" frameborder="0"></iframe> Авария на парковке по улице Пермякова в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU