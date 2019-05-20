2019-05-20T07:08:05+03:00
Общество

На берегу тюменского озера Алебашево волонтеры нашли выброшенную одежду, телевизор и даже мотораму

Всего было собрано более 300 мешков мусора
Маргарита КАЛИНКИНА
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На берегу озера Алебашево в Тюмени собрано более 300 мешков мусора. Фото группы Первого событийного парка «Алебашево» vk.comНа берегу озера Алебашево в Тюмени собрано более 300 мешков мусора. Фото группы Первого событийного парка «Алебашево» vk.com
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Более 300 мешков мусора собрано в минувшую субботу, 18 мая, на берегу озера Алебашево в Тюмени. Среди них находок не только бутылки и упаковки, но и весьма нестандартные – часы, одежда, телевизор и даже мотоциклетная рама.

Алебашево - очень красивое, на нем водятся цапли, выдры, летают утки, но мусор портил все впечатление. Вокруг него планируется создать первый в России событийный парк — уникальная для страны площадка с местами для активного отдыха, экстремальных видов спорта, прогулочными зонами, гастрономической аллей, плавучей сценой и многим другим. Парк обещает стать интересным для горожан всех возрастов, но пока территория вокруг водоема находится в плачевном состоянии.

Инициаторы проекта решили начать с малого и устроили субботник, на который мог прийти любой желающий, в итоге собрались более 120 человек. Среди волонтеров оказались представители сфер туризма и строительства, развлечений и бизнеса, экологии и спорта, а также неравнодушные жители района, который даже взяли с собой детей. Активное участие в наведении порядка приняли члены региональной Федерации автомобильного спорта.

- Мы хотели придать берегу более благополучный вид, теперь же нужно сделать так, чтобы он снова не засорился. Чтобы этого избежать, на озере должна начаться жизнь. Поэтому планируется сделать понтон и проводить на нем разные мероприятия. Тогда озеро начнет ассоциироваться не с запущенностью, а с отдыхом, - пояснил главный инициатор проекта event-парка «Алебашево» Артем Андросов.

Весь собранный за 4 часа мусор вывезен на мусоросортировочный завод, а поваленные деревья в ближайшие дни уберут представители управы. Завершился субботник пикником с хот-догами, морсом и приятными беседами. Участники акции не только отдохнули, но и показали на личном примере, что подобные развлечения можно организовывать без ущерба для окружающей среды – повеселившись на лоне природы, они покинули берег озера, тщательно убрав за собой, отметили в ивент-парке «Алебашево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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