Улицу Полевую в Тюмени начинают ремонтировать

СЕГОДНЯ 05:50 2019-05-20T05:50:31+03:00

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На улице Полевой в Тюмени сегодня, 20 мая, стартует капитальный ремонт. Он продлится до середины ноября. В связи с работами проезжую часть будут поэтапно закрывать для транспорта. Первым станет участок от улицы Халтурина по улицы Флотской. Проезд будет закрыт 20 июня.

С 21 июня до 31 июля – от улицы Флотской до улицы Ямской. С 1 августа до 15 ноября - от улицы Ямской до улицы Пролетарской. Пути объезда по улицам: Комбинатская, Льва Толстого, Затюменская.

Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта просит автомобилистов принять информацию к сведению и учитывать при выборе маршрута движения по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU