2019-05-20T06:17:17+03:00
Общество

В Тюмени открывают «горячую линию», посвященную трудовым отношениям

Звонков будут ждать с 14 до 17 часов
Маргарита КАЛИНКИНА
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«Горячую линию», посвященную трудовым отношениям, на 3 часа откроет сегодня, 20 мая, прокуратура Тюмени.

Горожане смогут обратиться за защитой своих трудовых прав, в том числе в сфере заработной оплаты. Это направление является одним из приоритетных в деятельности органов прокуратуры. В частности, выявление фактов задержки выплат и выплаты «в конвертах».

Звонки от граждан будут ждать с 14 до 17 часов на телефоны «горячей линии» 8 (3452) 56-89-53 и 56-89-54 (добавочные: 110, 117, 118, 121). Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований – приняты необходимые меры прокурорского реагирования, сообщили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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