СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-20T07:55:09+03:00

Проезд по улице Киевской в Тюмени с 20 мая до 30 июня частично перекроют

Проехать нельзя будет с 20 мая до 30 июня

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Улицу Киевскую в Тюмени частично закрывают для транспорта. С 20 мая по 30 июня на проезжей части пройдет капитальный ремонт. Ограничения для автомобилей вводятся на участке от улицы Котовского до улицы Рижской. Пути объезда: ул. Мельникайте, ул. Республики, ул. Котовского.

Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. В городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта также уточнили, что для автомобилей, обслуживающих объекты в зоне ограничения движения и принадлежащих жителям, работающим или проживающим в данном районе, проезд будет разрешен.

ИСТОЧНИК KP.RU