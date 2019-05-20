2019-05-20T03:42:23+03:00
Общество

Погода 20 мая в Тюмени: Серо, холодно и сыро

Температура воздуха составит всего +11 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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20 мая в Тюмени будет пасмурным и дождливым20 мая в Тюмени будет пасмурным и дождливымФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Понедельник, 20 мая, в Тюменской области будет немного пасмурным. Пройдет небольшой, а местами умеренный дождик. Ветер северо-западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура днем +9 +14 градусов.

В Тюмени и Тобольске воздух прогреется максимум до +11 градусов, но по ощущениям будет как при +5. Западный ветер 4,7 м/с, влажность 47%, атмосферное давление 743 мм рт ст. В Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме +10.

Сегодня отмечаются Всемирный день пчел, Всемирный день метрологии и Всемирный день травматолога, а в России завтра День Волги.

В народном календаре 20 мая назван Купальницей. Праздник получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде. Считалось, что это придаст им сил и здоровья на целый год.

Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Готовиться к этому обряду начинали с утра — набирали воду в ведра и выставляли их на мостки. В солнечный день вода к полудню нагревалась, и ею нужно было облить и себя, и своих детей.

Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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