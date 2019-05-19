2019-05-19T20:15:02+03:00
Экономика

Тюменские предприниматели участвую в проекте ТПП «Бизнес-барометр коррупции»

Главная задача – создать благоприятные условия для ведения бизнеса в Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские предприниматели участвую в проекте ТПП «Бизнес-барометр коррупции»Тюменские предприниматели участвую в проекте ТПП «Бизнес-барометр коррупции»Фото: Татьяна Коркина
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Тюменские предприниматели принимают участие в специальном проекте Торгово-промышленной палаты «Бизнес-барометр коррупции». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект призван измерить антикоррупционные настроения бизнеса и оценить антикоррупционную политику в каждом регионе страны. В рамках «Бизнес-барометра коррупции» каждые полгода проводится опрос среди предпринимателей, шестое по счёту исследование продлится до 17 июня.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина, результаты анонимного опроса среди бизнеса позволяют узнать, правильно ли в регионе ведётся антикоррупционная политика, какие масштабы коррупции сегодня на определённой территории, и как устранить «болевые точки» в бизнесе.

- Наша главная задача – создать благоприятные условия для ведения бизнеса в Тюменской области, честную конкуренцию и постоянное развитие предприятий без искусственно создаваемых барьеров, - отметил он.

Эдуард Абдуллин подчеркнул, что несколько лет назад именно Торгово-промышленная палата инициировала принятие Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Практически все члены ТПП Тюменской области её приняли и взяли на себя добровольное обязательство работать максимально честно и прозрачно.

Отметим, что проведение исследования «Бизнес-барометр коррупции» закреплено в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ. Анонимное анкетирование можно пройти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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