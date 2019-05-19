2019-05-19T19:36:44+03:00
Звезды

Тюменская область наращивает сотрудничество с Кореей в области культуры

Наш регион провёл в Сеуле День русской культуры
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиФото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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Дирекция Международного кинофестиваля «Ноль Плюс» при поддержке департамента культуры Тюменской области и Посольства РФ в Южной Корее провела в День русской культуры в Корее (Russia DayinKorea). Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие прошло в рамках VII Международного кинофестиваля GUKIFF.

Ключевой точкой мероприятия стало открытие Евразийской Ассоциации кинофестивалей (EFFA – EurasiaFilmFestivalAssociation), соучредителями которой стали председатель корейского кинофестиваля GUKIFF Хан Ки Ким и директор кинофестиваля «Ноль Плюс», продюсер, член Общественной палаты Тюменской области Николай Данн. По его словам, объединяя детские кинофестивалей в Ассоциацию, «мы намеренно идем на объединение культур и народов через такое искусство как кино».

Как отметил глава администрации Курогу в Сеуле Сон Ли, Ассоциация – краеугольный камень в развитии отношений Тюмени и Курогу.

- Благодаря доброму кино, которое Ассоциация будет продвигать, наши дети будут больше мечтать, - подчеркнул он.

Миссия Евразийской Ассоциации - объединение и развитие кинофестивалей стран Европы и Азии через культурный, образовательный и профессиональный обмен в сфере детского и семейного кинематографа, кинообразования, кинопедагогики. В рамках деятельности Ассоциации создадут фильмофонд и онлайн-платформа кино, которая представит и популяризирует культуру, общество и быт стран-членов EFFA.

Отметим, что в октябре 2019 года в рамках VI международного кинофестиваля «Ноль Плюс» состоится День корейской культуры в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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