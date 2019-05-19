Школы и детсады Тюменской области оснастят оборудованием, мебелью и инвентарём

СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-19T19:17:35+03:00

Часть из них строится в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»

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Губернатор Александр Моор в эту пятницу подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на оснащение оборудованием, мебелью и инвентарём новых школ и детских садов Тюменской области. Часть из них строится в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование».

В частности, деньги выделены для строящейся в Заводоуковском городском округе общеобразовательной школы в микрорайоне «Новый», для тобольской школы и детсада в микрорайоне №15, для тюменских детсадов – в микрорайоне «Ямальский-2» и в районе улице Мебельщиков, а также для спортивного корпуса городской общеобразовательной школы №5. На заседании президиума регионального правительства глава Тюмени Руслан Кухарук доложил, что всё запланированное благоустройство территории учреждения уже выполнено.

Несмотря на продолжение строительно-монтажных работ в новых школах и детсадах, параллельно организован процесс их оснащения в будущем (покупка оборудования и инвентаря). Это позволит открыть важные для жителей Тюменской области в срок.

- Перед нами стоят амбициозные задачи по строительству и новых детских садов, чтобы выполнить указ президента, и строительству новых школ, учитывая, что сейчас демографическая волна из детских садов поднимается в школы. Перечень реализуемых проектов достаточно большой. Параллельно создаем задел в проектировании, - отметил Александр Моор.

Напомним, месяц назад аналогичное распоряжение было подписано на оснащение новой тюменской школы по ул. Бориса Житкова.

ИСТОЧНИК KP.RU