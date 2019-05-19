Тюменская область заняла первое место на XXIIV «Российской студенческой весне-2019»
Команда Тюменской области заняла 1-е место в общекомандном зачёте на XXIIV «Российской студенческой весне-2019». Гала концерт XXIIV фестиваля непрофессионального студенческого творчества состоялся в Перми.
Как отметили в социальных сетях представители тюменской команды, наши ребята – «просто красавчики».
Гран-при фестиваля – получила команда Татарстана, второе место в общекомандном зачёте заняла команда из Саратовской области, третье – команда из Кемеровской области.
Напомним «Российская Студвесна» - это фестиваль, который проводится в вузах и ссузах на региональном и всероссийском уровне. На крупнейшей студенческой площадке ребята реализуют свои творческие идеи.
ИСТОЧНИК KP.RU