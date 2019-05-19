Погода в Тюмени 19 мая: облачно и прохладно

СЕГОДНЯ 02:21 2019-05-19T02:21:21+03:00

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В Тюмени сегодня, 19 мая, ожидается облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +0…+5, днем +9…+14.

По народному календарю 19 мая – День памяти христианского святого Иова. В этот день на Руси садили горох, потому как Иова прозвали Горошником. На Руси эту бобовую культуру любили все – и бедняки, и богатые. Говорили: «Приходи работать на белые горохи», с этого же времени устоялась поговорка: «Это было во времена царя Гороха».

Наблюдали и за погодой: если роса обильная – значит, будет урожай огурцов. Также роса считалась полезной для огородных растений, поэтому даже говорили: «Иов росы распустил».

ИСТОЧНИК KP.RU